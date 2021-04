Кадровые перестановки в “Нафтогазі”. В Госдепе заявили, что США озабочены “манипуляциями” Кабмина

“Мы глубоко озабочены недавними манипуляциями Кабинета Министров Украины существующими правилами, чтобы распустить наблюдательный совет и заменить руководство главной украинской энергетической компании”, – сказал он.

Экономический прогресс Украины, “дающийся с трудом”, подвергается риску, подчеркнул Прайс.

“Мы продолжим поддерживать Украину в укреплении ее институтов, включая продвижение демократических институтов и реформ корпоративного управления, но руководство Украины должно внести свой вклад”, – добавил он.

[email protected]: We will continue to support Ukraine in strengthening its institutions, including advancing democratic institutions and corporate governance reforms, but Ukraine’s leaders must do their part. pic.twitter.com/LpqizGqsq6

— Department of State (@StateDept) April 29, 2021

Контекст:28 апреля Кабмин уволил Андрея Коболева с должности главы правления “Нафтогазу”, на его место назначили Юрия Витренко, срок его полномочий – один год. Коболев заявил, что “об “увольнении” узнал из новостей” и не писал никаких заявлений.

Правительство сообщило, что по результатам заседания общего собрания акционеров “Нафтогазу” работа наблюдательного совета и правления в 2020 году признана неудовлетворительной. Независимых членов набсовета и представителей государства в нем переизбрали в том же составе, также объявили конкурсный отбор кандидатов на занятие должностей четырех независимых членов набсовета.

В “Нафтогазі України” назвали решение Кабмина “юридической манипуляцией” и возвращением к ручному управлению госкомпаниями.

Витренко 16 февраля обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с предложением уволить Коболева. Свое предложение он обосновал, в частности, показателями деятельности “Нафтогазу” в 2020 году: компания не выполнила утвержденный концепцией развития газодобывающей отрасли Украины план добычи в 2020 году 27,6 млрд м³ украинского газа. При этом утвержденный набсоветом “Нафтогазу” бизнес-план предусматривал добычу в указанном году только 14,9 млрд м³.

Коболев возглавлял “Нафтогаз” с марта 2014 года. В марте 2020 года контракт с ним продлили еще на четыре года.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—