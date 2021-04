Сенат США утвердил Нуланд на посту заместителя госсекретаря

Об этом глава Госдепартамента Энтони Блинкен сообщил в Twitter.

Thrilled that Victoria Nuland was confirmed as Under Secretary of State for Political Affairs. Her deep experience across the board will be so important to me and the Department as we move forward with a foreign policy that delivers for the American people.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) April 29, 2021

“Ее богатый опыт во всех сферах деятельности будет очень важен для меня и Госдепартамента, когда мы будем продвигать внешнюю политику, которая будет отвечать интересам американского народа”, – отметил он.

“Укринформ” отмечает, что голосование прошло по упрощенной процедуре. Ожидается, что в ближайшее время она примет присягу и приступит к работе.

Контекст:Нуланд – экс-посол США в НАТО, экс-представитель Государственного департамента США и бывший помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии. Она – один из ключевых американских дипломатов и политиков, отвечавших за поддержку Украины во время событий на Евромайдане и в последующем жестком военном противостоянии с Россией.

Президент США Джо Байден выдвинул ее на пост заместителя госсекретаря 14 февраля. Это третья по рангу должность в Госдепе, отмечает “Укринформ”.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

