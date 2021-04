В двух полуфиналах Лиги Европы команды забили 11 мячей

“Красные дьяволы”, как еще называют манкунианцев, после проиграша в первом тайме, не оставили камня на камне от “Ромы” в тайме втором.

Клуб из Манчестера забил на 9-й минуте, сделал это португалец Бруну Фернандеш с передачи Эдинсона Кавани.

Но уже через шесть минут счет на табло сравнялся. Поль Погба не по правилам сыграл рукой в штрафной МЮ, пенальти в составе “Ромы” реализовал Лоренцо Пеллегрини, 1:1

На 34-й минуте гости вышли вперед. Прострел того же Пеллегрини замкнул Эдин Джеко, 1:2 – так закончился первый тайм матча на стадионе “Олд Траффорд”.

Но все самое интересное в поединке началось после перерыва, когда кураж в матче поймал Кавани. Форвард из Уругвая отличился сам дважды, а на 70-й минуте игры заработал еще и пенальти. Его реализовал Фернандеш, 4:2 – в пользу Манчестера.

Фернандеш с Кавани на этом не остановились, ассистировав партнером по МЮ – Погба (на 75-й минуте) и Мейсону Гринвуду (на 86 минуте) соответственно.

6:2 в итоге – у “Манчестер Юнайтед” гандикап в четыре мяча перед ответным матчем команд в Риме 6 мая.

How it rained goals at OT between Manchester United and Roma #MUNROM #EuropaLeague pic.twitter.com/fMCtzrVAyn

— #FriendsForever * (@alrichie4) April 29, 2021

Менее результативным, по сравнению с игрой в Манчестере, стал полуфинальный поединок испанского клуба “Вильярреал” против английского “Арсенала”. В первой дуэли команд хозяева поля выиграли в один мяч, отмечает сайт УЕФА.

В начале матча Ману Тригерос вывел “Вильярреал” вперед, 1:0. До перерыва счет удвоил Рауль Альбиоль.

Manu Trigueros fires Villarreal into the lead against Arsenal * #UEL

pic.twitter.com/en2T2Lj7Hq

— The Football Index * * (@TheFootballInd) April 29, 2021

Villarreal score another goal to double their lead through Raul Albiol

Villarreal 2-0 Arsenal #UEL #VILARS pic.twitter.com/ufFb8CZKY3

— Arsenal Best Goals & Videos (@AFCBestGoals) April 29, 2021

В меньшинстве (вторую желтую карточку и в итоге удаление в составе “канониров” наработал Дани Себальос) “Арсенал” один “гостевой” мяч отыграл, ударом с пенальти отличился Пепе.

Penalty to Arsenal and Nicolas Pepe scores!

Villarreal 2-1 Arsenal #UEL #VILARS pic.twitter.com/INgfbFBhCO

— ArsenalVideo (@arsenal_video) April 29, 2021

Под конец игры составы команд уровнялись, второе предупреждение и удаление в матче получил игрок испанского клуба Этьенн Капуэ. Но на итоговый счет поединка это не повлияло.

2:1 – в пользу “Вильярреала”. В этом противостоянии команд все решится в Лондоне 6 мая.

