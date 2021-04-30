Бродячие собаки искусали школьника в Татарстане

Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения бродячих собак на 11-летнего мальчика в поселке Осиново в Татарстане. Мальчика с множественными укусами доставили в больницу в тяжелом состоянии, информирует СУ СКР по Татарстану.

«В поселке Осиново Зеленодольского района собаки напали на 11-летнего мальчика, в результате чего у него были диагностированы множественные укусы. В настоящее время ребенок доставлен в больницу. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности)», – сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, нападение собак на мальчика стало возможным ввиду того, что неустановленные должностные лица исполнительного комитета Осиновского сельского поселения Зеленодольского района, Главного управления ветеринарии Республики Татарстан и других ведомств было допущено нарушение норм действующего законодательства, предписывающего мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных.

Ход расследования находится на контроле прокуратуры республики.

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