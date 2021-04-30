“Метастазы коррупции проникли глубоко”. Глава Гостаможенной службы – о ситуации в ведомстве

Его спросили, насколько сильно придется обновить кадровый состав таможни.

“К сожалению, метастазы коррупции проникли глубоко. Может, вы видели видео, которое я разместил в Facebook [7 апреля], о том, как инспектор Галицкой таможни оформляет груз? У него первое действие такое: берет паспорт, открывает – и если нет 100 грн, не начинает оформление. Более того, когда ему положили 200 грн, он залез в карман, достал деньги и дал сдачу”, – ответил Рябикин.

https://www.facebook.com/rjabikin.pavel/videos/10217944941808068/

Глава Гостаможенной службы отметил, что этот ролик имеет продолжение.

“К человеку приходит служба внутренней безопасности, и он при них съедает деньги, которые набрал”, – описал чиновник ситуацию, зафиксированную на видео.

31 марта Рябикин рассказывал, что таможенников переводят на контрактную форму работы. Такое решение поможет “скорректировать среду, которая до сих пор предрасполагала, что человек, попавший в систему, очень быстро этой системой перемалывался и становился ее частью”, рассчитывает глава ведомства.

В интервью “Цензор.НЕТ” он не исключил, что изменение подходов повлечет за собой потерю профессионалов.

“Но мы начали взаимодействовать с двумя категориями, в которых видим большой кадровый резерв для себя. Это студенты-выпускники таможенных вузов, то есть молодежь, которая условно еще не испорчена. И вторая – те, кто прошел службу в зоне АТО и имеет высшее образование. Мы базе учебного центра разработали ускоренный курс подготовки таможенного инспектора и начали взаимодействие с ветеранскими организациями. Мы получили за неделю порядка 2 800 анкет от желающих перейти на службу в таможне. Это люди в возрастной категории от 18 до 50 лет, из которых мы уже сформировали первую учебную группу. Думаем, что к середине мая они получат первые сертификаты о том, что могут работать инспекторами таможенного оформления”, – добавил Рябикин.

Контекст:Генерального директора Международного аэропорта Борисполь Рябикина назначили главой Государственной таможенной службы Украины 18 января 2020 года. После назначения он говорил, что идеальной таможню не сделать “ни за месяц, ни за год, ни даже за три года”.

2 апреля СНБО принял решение ввести санкции против 10 лиц, которых совет считает причастными к контрабанде.

Под санкции попали одесские бизнесмены Александр Чудаков, Виктор Шерман и Вадим Альперин (Зеленский называл его “одним из крестных отцов контрабанды в Украине”), закарпатский бизнесмен Орест Фирманюк, львовский бизнесмен Владимир Дидух (СМИ называли его криминальным авторитетом Вовой Мордой), черновицкие бизнесмены Юрий Кушнир и Александр Еримичук, бывший сотрудник Закарпатской таможни, президент футбольного клуба “Минай” Валерий Пересоляк, экс-начальник Рава-Русской таможни Иван Бокало и бывший сотрудник СБУ Александр Кравченко.

Санкции против них ввели на три года. Им, в частности, заблокировали активы, ограничили торговые операции, запретили участвовать в приватизации государственного имущества (.doc).

В СБУ рассказали, что против фигурантов санкционного списка открыты уголовные производства, но пока подробности этих дел спецслужба опубликовать не может, поскольку это может навредить расследованию.

После заседания СНБО от исполнения обязанностей отстранили более 100 работников Государственной таможенной службы, среди которых 17 руководителей таможен и таможенных постов.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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