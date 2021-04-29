В Одессе умерла 12-летняя девочка. Она пыталась похудеть и довела себя до анорексии – полиция

Об этом проинформировала пресс-служба областной полиции.

По данным “Думской”, шестиклассницу госпитализировали накануне утром в состоянии крайнего истощения: она весила 20 кг.

В полиции сообщили, что открыли уголовное производство из-за смерти ребенка. Случившееся квалифицировали как злостное невыполнение обязательств по уходу за ребенком.

“Предварительно установлено: малолетняя пыталась похудеть и довела организм до критического состояния. Сейчас полицейские устанавливают, как в полноценной семье, которая характеризуется положительно, могла произойти такая трагедия”, – говорится в релизе.

“Думская” пишет, что девочка была отличницей, “мечтала стать моделью и даже принимала участие в кастингах”.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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