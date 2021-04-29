 

“Последний бандеровец”. Нацкомиссия реабилитировала последнего расстрелянного в СССР участника повстанческого движения

29.04.2021, 23:54, Новости дня
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“Последний расстрелянный Советами бандеровец реабилитирован! Сегодня Национальная комиссия по реабилитации жертв политических репрессий наконец вернула доброе имя Ивану Гончаруку”, – написал Бирчак.

По его словам, Гончарука, 62-летнего пенсионера, в течение пяти дней осудили на Волыни по обвинению, за которые он уже отсидел свой срок в концлагере и был освобожден. Гончарука расстреляли в 1989 году, за два года до провозглашения независимости Украины.

“Дело шилось белыми нитками от самого начала и до конца. В качестве свидетелей были привлечены дети убитых за 40 лет до этого советских активистов, штатных и внештатных работников НКВД. Интересно, что в 44–45-х годах этим свидетелям было всего 10–12 лет, а Ивану 20 лет, но свидетели узнали Гончарука по фото, сделанным в 50-летнем возрасте”, – отметил Бирчак.

https://www.facebook.com/volodymyrbirchak/posts/10159098677728350

Сотрудница Украинского института национальной памяти Леся Бондарук, автор статьи о деле Гончарука на “Исторической правде”, отметила в Facebook, что бывшего бойца УПА осудили в 1987 году и еще два года он в СИЗО ждал расстрела.

Гончарук после ареста. Фото: istpravda.com.ua

В статье отмечается также, что осудили его по доносу некогда сотрудничавшего с НКВД соседа сестры Гончарука на Волыни – он боролся с соседкой за границу между двумя домохозяйствами. 

Гончарука осудили за “измену” и “участие в банде УПА”. Доказать причастность Гончарука к убийствам сотрудников НКВД повстанцами следователям не удалось.

Место захоронения Ивана Гончарука по сей день неизвестно.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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