 

“В следующий раз приеду не один”. Нардеп Шевченко сказал, что в Беларусь его приглашал Лукашенко

29.04.2021, 23:00, Новости дня
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Он заявил, что 20 апреля в Минск ездил по приглашению Александра Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси. 

“Меня Лукашенко пригласил лично. […] Эта встреча была первая, ознакомительная. Еще будут. Мы расставили акценты, что будем держать коммуникацию, что в следующий раз я приеду не один – потому что ряд депутатов народных проявили желание поехать, посмотреть, познакомиться (имеется в виду с парламентариями), и налаживать связи, потому что мы соседи”, – заявил нардеп. 

По его утверждению, среди желающих поехать в Беларусь для встреч с местными парламентариями есть нардепы от правящей в Украине партии “Слуга народа”. 

“И от “Батьківщини” есть, с ОПЗЖ есть, из других групп”, – сказал Шевченко. 

Визит 20 апреля, по его словам, был связан “с вопросами медицинского характера и экономического характера”. 

https://www.facebook.com/bykvu/videos/817553449141602/

Контекст:Верховная Рада 15 сентября 2020 года приняла постановление относительно событий в Беларуси, в котором заявила, что президентские выборы там не были ни свободными, ни честными, и осудила применение силовиками Беларуси чрезмерной силы и жестокости по отношению к протестующим. Всего за проголосовали 228 депутатов, среди них – 151 депутат из фракции “Слуга народа”. Шевченко во время голосования отсутствовал.
20 апреля 2021 года в Минске состоялась встреча Шевченко с Лукашенко, которого Украина не признает президентом Беларуси. При этом украинский нардеп заявил, что “36% украинцев хотели бы видеть Лукашенко своим президентом”.
Во фракции “Слуги народа” подчеркнули, что нардеп не был делегирован на эту встречу партией или официальными ведомствами Украины и по возвращении в Украину Шевченко придется объяснить свои действия.
На заседании фракции 22 апреля было принято решение провести голосование через сбор подписей по дальнейшему участию депутата в составе фракции “Слуги народа” в парламенте. По информации СМИ, Шевченко на заседании просил, чтобы его исключили из фракции, и заявил, что его политические взгляды не совпадают со взглядами политсилы.
26 апреля глава партии “Слуга народа” Александр Корниенко призвал коллег исключить Шевченко из фракции. 29 марта глава фракции Давид Арахамия рассказал, что фракция собрала уже 154 подписи из 172 необходимых для исключения Шевченко. 
В конце 2020 года Арахамия рассказывал, что Шевченко, который тогда также был в поездке в Беларуси, “каждые три дня” просит исключить его. “А я говорю: “Нет, будешь мучиться до самого конца”. Вот я думаю, что он по своей стратегии дальше идет, чтобы все-таки что-то произошло”, – сказал Арахамия.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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