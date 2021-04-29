 

В Пентагоне назвали регионы возможного сотрудничества с Россией

29.04.2021, 22:28, Новости дня
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Подход действующей администрации США к РФ неизбежно предполагает ведение диалога, Вашингтон не стремится к игре с нулевой суммой с Москвой в Средиземноморье, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, сообщила заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер.

«Мы не стремимся к эскалации [напряженности в двусторонних отношениях]. Мы стремимся к установлению более стабильных отношений с Россией. Это неизбежно предполагает диалог. Поэтому президент [США Джо] Байден открыт для того, чтобы вести переговоры с президентом [России Владимиром] Путиным», – приводит ТАСС выдержку из выступления Купер в вашингтонском Атлантическом совете на интернет-семинаре, посвященном анализу роли Москвы в регионах Средиземного моря и Ближнего Востока, а также Северной Африки.

«Поэтому, что касается спектра вызовов в регионе, США рассматривают эту конкуренцию не сквозь призму игры с нулевой суммой. Мы правда приветствуем тот факт, что, скажем, в Ливии вы видите, как РФ в действительности оказывает поддержку Правительству национального единства», – отметила представитель Пентагона.

«Но теперь пришло время следить [за дальнейшим развитием событий] и привлекать Россию к ответственности. Есть договоренность о выводе иностранных сил из Ливии, так что мы будем внимательно следить, произойдет ли это в реальности», – добавила Купер.

В свою очередь участвовавший в той же видеоконференции член Национального совета по разведке США Кристофер Борт выступил с утверждением, что РФ стремится сократить влияние США на Ближнем Востоке и вернуть себе роль мировой державы. «Главное для РФ быть неотъемлемым игроком в Средиземноморье, как и в любой другой части мира, где она начинает движение. <…> Восстановление своего статуса великой державы, ей нужно выглядеть неотъемлемой [частью] в разрешении любого мирового кризиса, а также ограничить влияние США. Это основная цель в Сирии, это <…> основная цель на Ближнем Востоке. <…> Вторая цель – противостоять попыткам цветных революций», – полагает Борт.

Он также выразил мнение, что растущее влияние КНР в мире в будущем может стать проблемой для России. «Любые проблемы между Россией и КНР на данный момент поддаются работе [над ними]. Между лидерам есть хорошее понимание [друг друга]. <…> Однако <…> многие отмечают, что [это], возможно, станет проблемой для будущих поколений российских лидеров», – утверждал Борт. «Есть осознание того, что Китай играет все большую роль, и, как вы сказали, Китай может представить то, чего не может Россия: деньги и инфраструктуру», – считает американский чиновник.

Накануне Байден пригрозил РФ «последствиями». Ранее временный поверенный в делах РФ в США отверг утверждения Госдепа о «дестабилизирующих действиях» Москвы.

Между тем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заметил, что Москва пока не согласилась на проведение саммита РФ – США, этот вопрос по-прежнему изучается. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в свою очередь сообщил, что списка недружественных РФ стран «ждать осталось недолго».

Напомним, 15 апреля Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях. МИД официально объявил ответные меры в связи с враждебными действиями США. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о мерах в отношении государств, совершающих недружественные РФ действия.



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