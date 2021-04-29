 

Компания Samsung представила новый смартфон Galaxy M42

29.04.2021, 22:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В данном случае южнокорейский производитель представил новую модель своего смартфона на индийском рынке. Там Samsung показал бюджетную версию Galaxy M42.

Базовая цена аппарата составляет 270 американских долларов. Она увеличивается до отметки 295, если объем оперативной памяти увеличен до 8 гигабайт.

Эксперты оценивают быстроту выполнения функций на данной модели, а также неплохие основные технические показатели. Так, емкость аккумулятора здесь составляет 500 мАч. Также в смартфоне установлен экран с диагональю 6,6 дюйма, на котором частота обновления картинки составляет 60 Гц. Пожалуй, последний показатель – это единственное серьезное отставание от флагманов, хотя изображение все равно получается очень качественным.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.06 / Алексей Титов: старт сезона “Формулы-1” – праздник для фанатов автоспорта

28.07 / Греция обвинила Турцию в неоэкспансионизме

23.11 / Появилось видео массовой драки в Санкт-Петербурге из-за ссоры в родительском чате

27.06 / «Адмирал Горшков» вышел в море для испытания «Цирконов»

01.11 / В РФ вступили в силу новые требования к ПТС

24.08 / Москва в ответ на действия Вены объявила о высылке австрийского дипломата

30.12 / Погребинский: Зеленскому пора готовиться к импичменту

24.01 / Страны Балтии выступили за введение новых санкций против России, хотят наказать ответственных за подавление протестов

20.11 / Лукашенко пообещал избавиться от бело-красно-белой символики

10.10 / Трамп выразил готовность стать донором плазмы для больных COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика