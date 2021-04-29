Компания Samsung представила новый смартфон Galaxy M42

В данном случае южнокорейский производитель представил новую модель своего смартфона на индийском рынке. Там Samsung показал бюджетную версию Galaxy M42.

Базовая цена аппарата составляет 270 американских долларов. Она увеличивается до отметки 295, если объем оперативной памяти увеличен до 8 гигабайт.

Эксперты оценивают быстроту выполнения функций на данной модели, а также неплохие основные технические показатели. Так, емкость аккумулятора здесь составляет 500 мАч. Также в смартфоне установлен экран с диагональю 6,6 дюйма, на котором частота обновления картинки составляет 60 Гц. Пожалуй, последний показатель – это единственное серьезное отставание от флагманов, хотя изображение все равно получается очень качественным.