 

В Мариуполе кислородом обеспечены все пациенты с коронавирусом – врач

29.04.2021, 22:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Сейчас в нашем городе есть 1002 кислородных койки. Каждая кислородная точка подведена абсолютно к каждому пациенту, они функционируют непрерывно, с учетом того, что в каждой больнице установлены криобочки… Это большое подспорье, потому что сейчас это, наверное, самый важный аспект в лечении пациентов с коронавирусом”, – подчеркнул Матвеев.

Телеканал отмечает, что медицинские учреждения Мариуполя сейчас заполнены менее чем на 60%. Помощь в борьбе с эпидемией также оказывает группа компаний “Метинвест”. В частности, при поддержке группы в городе обустроили более 700 койко-мест с кислородными точками.

“Кроме кислорода, компания “Метинвест” и Фонд Рината Ахметова очень помогают с приобретением и дарят аппараты искусственной вентиляции легких, средства индивидуальной защиты”, – добавил глава Мариупольской городской больницы №9 Александр Железняк.

По данным “5 канала”, за время пандемии инвестиции “Метинвеста” в преодоление COVID-19 в Мариуполе превысили 70 млн грн.

Контекст:Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
С начала эпидемии в Украине подтвердили более 2 млн случаев коронавирусной инфекции, умерло 43,7 тыс. пациентов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

07.11 / В Джорджии объявили о пересчете голосов на выборах президента США

21.11 / Победу на выборах мэра Сум одержал кандидат от партии “Батьківщина” Лысенко

03.08 / Стало известно о состоянии задержанных в Белоруссии россиян

10.07 / Иск Нидерландов против РФ поступил в ЕСПЧ

28.09 / Путин дал поручение о реконструкции дорог к черноморскому побережью

01.07 / Политолог рассказал об особенностях голосования по Конституции в Севастополе

04.11 / Под Белым домом собралось несколько сотен протестующих против Трампа

16.01 / CNN – старинный австралийский сыр стал новой жертвой борьбы с расизмом

20.08 / Медики исключили ряд диагнозов у впавшего в кому Навального

25.01 / Столкновение военных Индии и Китая произошло на границе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика