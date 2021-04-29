В Мариуполе кислородом обеспечены все пациенты с коронавирусом – врач

“Сейчас в нашем городе есть 1002 кислородных койки. Каждая кислородная точка подведена абсолютно к каждому пациенту, они функционируют непрерывно, с учетом того, что в каждой больнице установлены криобочки… Это большое подспорье, потому что сейчас это, наверное, самый важный аспект в лечении пациентов с коронавирусом”, – подчеркнул Матвеев.

Телеканал отмечает, что медицинские учреждения Мариуполя сейчас заполнены менее чем на 60%. Помощь в борьбе с эпидемией также оказывает группа компаний “Метинвест”. В частности, при поддержке группы в городе обустроили более 700 койко-мест с кислородными точками.

“Кроме кислорода, компания “Метинвест” и Фонд Рината Ахметова очень помогают с приобретением и дарят аппараты искусственной вентиляции легких, средства индивидуальной защиты”, – добавил глава Мариупольской городской больницы №9 Александр Железняк.

По данным “5 канала”, за время пандемии инвестиции “Метинвеста” в преодоление COVID-19 в Мариуполе превысили 70 млн грн.

Контекст:Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С начала эпидемии в Украине подтвердили более 2 млн случаев коронавирусной инфекции, умерло 43,7 тыс. пациентов.

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