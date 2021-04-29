В Украине новый министр энергетики, Европарламент принял резолюцию о России. Главное за день

Верховная Рада назначила Галущенко министром энергетики

Министром энергетики Украины стал вице-президент НАЭК “Энергоатом” Герман Галущенко. Что известно о новом министре – читайте в материале “ГОРДОН”.

В должность главы “Нафтогазу” вступил Витренко

Бывший глава “Нафтогазу України” Андрей Коболев сообщил, что не будет препятствовать Юрию Витренко занять место руководителя компании, но свое увольнение обжалует в суде.

Витренко сегодня официально представили коллективу, сообщила пресс-служба компании.

Набсовет “Нафтогазу” не согласен с оценкой Кабмином работы группы в 2020 году.

После кадровых перестановок в “Нафтогазі” в США и G7 напомнили о необходимости уважать корпоративное управление, свободное от политического вмешательства.

Европарламент призвал отключить РФ от SWIFT в случае ее вторжения в Украину

Резолюцию под названием “О России, деле Алексея Навального, наращивании ее военной мощи на границе с Украиной и российском нападении на Чешскую Республику” поддержали 569 евродепутатов.

В проекте резолюции, который обнародовали накануне, сказано, что Россия “не только представляет внешнюю угрозу европейской безопасности, но и ведет внутреннюю войну против собственного народа в форме систематического подавления оппозиции и арестов на улицах”.

В резолюции подчеркнули, что если Россия вторгнется в Украину, импорт нефти и газа из России в ЕС должен быть немедленно прекращен, Россия должна быть исключена из платежной системы SWIFT, а все активы в ЕС олигархов, близких к российским властям, и их семей должны быть заморожены и их визы аннулированы.

Кроме того, группа евродепутатов предложила выслать российских дипломатов при ЕС. Обращение к высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю подписали 70 евродепутатов.

Россия отказывается подписывать соглашение о перемирии на Донбассе – Кравчук

Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак предложил Украине в рамках трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе документ о восстановлении режима тишины на востоке Украины, при этом сама российская сторона отказывается его подписывать, сообщил первый президент Украины, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

По его словам, сторонам не удалось договориться, так как представители РФ хотели, чтобы документ подписали “только Украина и ОРДЛО”.

За сутки в Украине сделали рекордное количество прививок от коронавируса

В среду, 28 апреля, в Украине сделали более 70 тыс. прививок от коронавируса, что является рекордом для страны. В Минздраве сообщили, что 30 апреля в Украину прибудет еще 500 тыс. доз вакцины производства китайской компании Sinоvac.

Число выявленных за сутки больных COVID-19 снова выросло – подтвердили 11 627 новых случаев коронавирусной инфекции.

По данным ВОЗ, за время пандемии коронавируса каждый пятый украинский ребенок не получил все необходимые прививки.

Найема уволили из “Укроборонпрома”

Должность замгендиректора “Укроборонпрома” Мустафы Найема сократили. “Без объяснений. Не буду скрывать, для меня это решение было неожиданным”, – написал Найем. Он пообещал уйти без “камня за пазухой” и продолжить “болеть за реформу концерна”.

Зеленский подписал закон, который разблокирует большую приватизацию

Президент Украины Владимир Зеленский подписал изменения в закон “О приватизации государственного и коммунального имущества”, касающиеся возобновления аукционов по продаже объектов большой приватизации.

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