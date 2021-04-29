Штат в США будет платить молодежи $100 за вакцинацию против коронавируса

Отмечается, что в этой возрастной группе около 380 тыс. жителей штата, многие из них уже сделали хотя бы одну прививку против коронавируса.

Губернатор Западной Вирджинии Джим Джастис надеется, что деньги мотивируют остальных вакцинироваться. Он отметил, что для выплат государство будет использовать федеральные средства из закона о CARES (пакета помощи от COVID-19). По словам Джастиса, облигации будут доступны и для тех, кто уже был вакцинирован ранее.

По данным New York Times, Западная Вирджиния занимает 16-е место среди штатов по числу новых случаев COVID-19 в расчете на человека и 12-е место по количеству госпитализаций.

Контекст:По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), на 29 апреля в США 43% населения (около 142,7 млн человек) получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19. Полную вакцинацию против коронавируса прошли около 29,5% (98 млн) американцев. В Западной Вирджинии одну прививку получили более 707 тыс. жителей штата, две – около 576,6 тыс.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Для применения в США разрешены вакцина компаний Pfizer/BioNTech (ее эффективность оценивается в 95%) и вакцина от компании Moderna (эффективность на уровне 94,1%).

Также разрешение получил препарат Johnson & Johnson (эффективность от 66% до 72%). 13 апреля американские регуляторы рекомендовали приостановить его использование из-за случаев тромбоза. 23 апреля в совместном заявлении эксперты Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) и CDC рекомендовали возобновить использование вакцины Janssen компании Johnson & Johnson.

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