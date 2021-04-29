 

РФПИ назвал ожидаемые сроки сертификации «Спутника V» в Евросоюзе

29.04.2021, 21:34, Новости дня
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Процесс сертификации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Евросоюзе завершится в июне, спрогнозировали в Российском фонде прямых инвестиций.

«Европейское агентство лекарственных препаратов (EMA) проводит сейчас процедуру последовательной экспертизы (rolling review), специально созданную для регистрации вакцин. «Спутник V» проходит этот процесс в настоящий момент. Это новая процедура, поэтому сложно предсказать, когда она будет завершена в отношении «Спутника V». Мы ожидаем, что это произойдет в начале лета, возможно, до конца июня, однако это зависит от многих обстоятельств», – передает ТАСС слова директора направления здравоохранения РФПИ Нины Канделаки.

По мнению Канделаки, самым сложным в процессе регистрации российского препарата в ЕС стало согласование российских и европейских регуляторных норм.

В начале этой недели в Россию прибыли инспекторы EMA, чтобы проверить производство и результаты клинических испытаний «Спутника V».

Напомним, еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявлял, что Евросоюзу «абсолютно не нужен» «Спутник V». Однако страны ЕС уже либо приобрели и начали использовать его, либо собираются это сделать после одобрения европейским регулятором.



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