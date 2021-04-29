 

Новый Mercedes-Maybach S-Class доступен для заказа в России

29.04.2021, 21:22, Новости дня
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Появились данные о стоимости роскошного бизнес-седана Mercedes-Maybach S-Class на российском рынке.

В частности, модификация S 580 с 4-литровым бензиновым агрегатом на 503 л.с. мощности будет продаваться от 20 миллионов рублей. Что касается версии S 680 с 6-литровым бензиновым двигателем ценник будет достигать 27,8 миллиона рублей. В данном исполнении под капотом установлен мотор с отдачей 630 л.с. Изначально покупатели смогут выбрать лишь комплектации с полным приводом и девятиступенчатой трансмиссией.

В дальнейшем прогнозируется поступление на рынок базовой комплектации, которая предполагает 3-литровый двигатель с мощностью 367 л.с. Напомним, автомобиль получил раздельные задние кресла с вентиляцией и подогревом, а также качественную отделку салона.



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