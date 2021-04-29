 

Kia представит новый Kia Sportage в июне 2021 года

29.04.2021, 21:22, Новости дня
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Компания KIA официально представит обновленный кроссовер KIA Sportage уже в первой половине июня текущего года.

Вместе с тем эксперты анонсировали, что в день презентации начнется прием предварительных заказов на автомобиль. В свою очередь, новинка KIA Sportage получила матричную светодиодную оптику, модернизированные задние фонари, а также усовершенствованные бамперы и решетку радиатора. Что касается салона, то изменения коснулись мультимедийного комплекса, цифровой приборной панели и руля.

Параметры производительности нового кроссовера KIA Sportage пока остаются засекреченными, однако есть предположения, что здесь задействуют те же агрегаты, что и в актуальном поколении паркетника Hyundai Tucson.



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