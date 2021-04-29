 

Renault обновила кроссовер Triber за 530 тысяч рупий

29.04.2021, 20:28, Новости дня
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Французский автомобильный гигант Renault официально представил обновленный паркетник Renault Triber для рынка Индии.

В свою очередь, размеры кузова остались прежними, тогда как внешние изменения коснулись формы поворотников и боковых зеркал. Напомним, под капотом кроссовера Triber установлен 1-литровый бензиновый двигатель с мощностью 70 .с. Кроме того, на рынке доступны комплектации с механической или автоматической коробкой передач.

Вместе с тем стоимость нового кроссовера Triber достигает от 530 тысяч рупий в базовой комплектации. Эксперты не исключают, что обновленная версия паркетника будет пользоваться высоким спросом на местном рынке.



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