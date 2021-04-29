Renault обновила кроссовер Triber за 530 тысяч рупий

Французский автомобильный гигант Renault официально представил обновленный паркетник Renault Triber для рынка Индии.

В свою очередь, размеры кузова остались прежними, тогда как внешние изменения коснулись формы поворотников и боковых зеркал. Напомним, под капотом кроссовера Triber установлен 1-литровый бензиновый двигатель с мощностью 70 .с. Кроме того, на рынке доступны комплектации с механической или автоматической коробкой передач.

Вместе с тем стоимость нового кроссовера Triber достигает от 530 тысяч рупий в базовой комплектации. Эксперты не исключают, что обновленная версия паркетника будет пользоваться высоким спросом на местном рынке.