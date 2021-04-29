В последний день апреля в Украине потеплеет до +20 ºC

В ряде регионов ожидаются кратковременные дожди.

“Завтра западные, северные и частично центральные области будут под влиянием фронтальных систем, связанных с циклоном Christian. Соответственно, в западных, днем и в северных и Винницкой областях – кратковременные дожди? местами грозы, на Закарпатье – значительные дожди; на остальной территории – без осадков”, – говорится в сообщении.

Температура ночью +5… +10 ºC, в восточных областях – +2… +7 ºC, днем – +15… +20 ºC.

“На высокогорье Карпат ночью +1… +6 ºC, днем +8… +10 ºC”, – отметили в гидрометцентре.

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Контекст:26 апреля отдельные регионы Украины внезапно засыпало снегом. Его наблюдали жители Киевской, Полтавской, Черниговской, Черкасской и других областей.

Выпавший в ряде регионов Украины снег не принесет вреда урожаю, сообщила руководитель отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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