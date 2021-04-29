 

В последний день апреля в Украине потеплеет до +20 ºC

29.04.2021, 20:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В ряде регионов ожидаются кратковременные дожди.

“Завтра западные, северные и частично центральные области будут под влиянием фронтальных систем, связанных с циклоном Christian. Соответственно, в западных, днем и в северных и Винницкой областях – кратковременные дожди? местами грозы, на Закарпатье – значительные дожди; на остальной территории – без осадков”, – говорится в сообщении.

Температура ночью +5… +10 ºC, в восточных областях – +2… +7 ºC, днем – +15… +20 ºC.

“На высокогорье Карпат ночью +1… +6 ºC, днем +8… +10 ºC”, – отметили в гидрометцентре.

https://www.facebook.com/UkrHMC/posts/2875004116084501

Контекст:26 апреля отдельные регионы Украины внезапно засыпало снегом. Его наблюдали жители Киевской, Полтавской, Черниговской, Черкасской и других областей.
Выпавший в ряде регионов Украины снег не принесет вреда урожаю, сообщила руководитель отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.04 / В Винницкой области с 3 апреля усиливают карантин

20.10 / Врач-сексолог оценил данные о принудительной стерилизации женщин на Урале

27.03 / Яценюк заявил, что указ Зеленского об увольнении Тупицкого неконституционный

24.10 / Посол в США назвал незаконными санкции против российского НИИ

14.04 / В ЛНР заявили об обстрелах из гранатометов со стороны украинских силовиков

29.08 / Власти Берлина оценили влияние беспорядков на безопасность посольства России

25.07 / Игроки «Зенита» разбили Кубок России

06.10 / Instagram начал маркировать аккаунты «подконтрольных государству» СМИ

25.10 / Ученые расшифровали древнеегипетский папирус о загробной жизни

20.04 / Психологи рассказали о влиянии театра на убеждения людей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика