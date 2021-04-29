Подполковник ВСУ и замкомандира части воровали горючее армии и продавали автозаправкам – ГБР

По данным следствия, подполковник ВСУ, главный специалист Центрального управления обеспечения горюче-смазочными материалами причастен к хищению 60 тыс. кг горючего, которое предназначалось для зоны ООС. Он систематически обеспечивал дополнительным горючим воинскую часть в Киевской области, где заместитель командира сбывал его автозаправочным станциям.

Государству был нанесен ущерб на сумму более 1,7 млн грн.

Подполковника уведомили о подозрении в завладении военным имуществом в составе организованной преступной группы в условиях особого периода (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 410 Уголовного кодекса Украины). В случае доказательства вины ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Другим фигурантам этого дела также сообщили о подозрении.

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