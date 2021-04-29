 

Лексус в образе Леонида Волкова заставил украинских депутатов петь гимн

29.04.2021, 19:46, Новости дня
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Российский пранкер Лексус (Алексей Столяров) представился начальником штаба Алексея Навального Леонидом Волковым во время видеоконференции с украинскими парламентариями и заставил их петь гимн Украины.

В ходе беседы пранкер от лица якобы Волкова заявил, что тоже отчасти является украинцем. «Я вообще очень люблю песни украинские. Я выучил ваш гимн, если вы не против, мы могли бы его спеть», – обратился Лексус к украинским депутатам, на что те ответили согласием.

«Ошибаетесь, давайте еще раз», – указал Столяров по ходу исполнения одному из парламентариев.

Видео опубликовал в своем Telegram-канале телеведущий Владимир Соловьев.

Ранее пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Лексус поговорили с руководством Amnesty International от имени Волкова. В беседе представители организации объяснили, как Навального сначала признали «узником совести» и почему этот статус ему невозможно вернуть.



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