“Слуга народа” в Раде осудила шествие в честь дивизии СС “Галичина” в Киеве

“СС – это преступление, признанное всем человечеством, и по определению, все связанное с СС – это преступление”, – заявил с трибуны парламента нардеп от “Слуги народа” Данил Гетманцев.

Депутаты почтили минутой молчания жертв нацизма.

“Хочу поблагодарить всех присутствующих и свою фракцию за неизменную позицию в осуждении нацизма. И мы возмущены молчанием киевской городской власти, которая не осудила эту акцию и дала возможность ее провести”, – заявил он.

Контекст:В центре Киева 28 апреля прошел марш в честь годовщины создания дивизии “Галичина”. На марше было около двух сотен человек. По данным СМИ, нарушений в ходе марша не было и конфликтов с полицией тоже.

Глава украинского института нацпамяти Антон Дробович заявил, что глорификация войск СС недопустима для европейской страны.

Украинская дивизия “Галичина” существовала в 1943–1945 годах в составе военизированных формирований нацистской Германии Waffen-SS. Украинский институт национальной памяти (УИНП) отмечал, что таких дивизий тогда было около 40, в основном они формировались из населения оккупированных Германией государств и государств-союзников. Командные должности в “Галичине” в основном занимали немцы. В материалах УИНП сказано, что украинцы вступали в формирование по разным причинам: кто-то хотел получить военный опыт и оружие для того, чтобы в дальнейшем перейти в Украинскую повстанческую армию; кто-то надеялся, что дивизия станет основой для формирования украинских военных частей для борьбы с СССР, “пусть даже на стороне немцев”; кого-то мобилизовали принудительно. Символика дивизии “Галичина” в Украине не запрещена.

В 2017 году издание “Страна” направило запрос в Украинский институт национальной памяти по поводу символики СС “Галичина”. Там журналистам ответили, что символика дивизии не подпадает под закон о запрете пропаганды коммунизма и нацизма.

27 мая 2020 года Окружной админсуд Киева принял решение, что УИНП предоставил этот вывод “противоправно”. Иск в суд подала глава издательства “Сакцент плюс” Наталья Мясникова. Она заявила, что дивизия СС “Галичина” была частью войск СС, которые Нюрнбергский трибунал в 1946 году признал преступной организацией. По ее мнению, тогдашний глава Украинского института нацпамяти Владимир Вятрович исказил исторические факты и превысил свои полномочия.

Однако 23 сентября 2020 года Шестой апелляционный административный суд отменил решение ОАСК. Об этом сообщала пресс-служба суда.

Апелляционный суд также постановил, что суд первой инстанции “вышел за пределы своих полномочий”, в утверждении того, что Украинский институт национальной памяти сузил понятие символики Национал-социалистической рабочей партии Германии, которое содержится в законе Украины “Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики “, исключив из нее символику войск СС “Галичина”, сообщает “Интерфакс-Украина”.

Вятрович считает, что годовщина создания дивизии “Галичина” – не праздник для украинцев, так как “в немецкой и советской армиях во Второй мировой украинцы воспринимались одинаково – как пушечное мясо”.

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