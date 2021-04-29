 

Российского рэпера Morgenshtern внесли в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

29.04.2021, 19:24, Новости дня
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Об этом пресс-служба Минкульта проинформировала 29 апреля. 

Morgenshtern попал в этот перечень по представлению, которое Служба безопасности Украины подала в Минкульт 22 апреля, соответствующий приказ министерство издало 28 апреля. 

СБУ направила в Минкульт письмо по Валееву на второй день после того, как певец объявил об отмене запланированных на июнь его концертов в украинских городах. 

“Особенно после истории с Одессой… Мне страшно банально, я не буду врать. Мне страшно ехать”, – говорил 20 апреля Morgenshtern, который открыто заявляет о симпатии к президенту РФ Владимиру Путину. 

Вместе с Morgenshtern в списке Минкульта 181 человек. 

Контекст:Рэпер во время выступления в Одессе 4 декабря 2019 года назвал “…баной показухой” объявление траура в Украине после пожара здании на улице Троицкая, 25 в Одессе. В результате пожара погибли 16 человек, 31 пострадал. 
В интервью журналисту Юрию Дудю в 2020 году Morgenshtern называл Путина “красавчиком”.
“Путин красавчик не потому, что он сделал что-то для страны крутое или что супер правит отлично. Просто круто, мощный мужик и все. Прикинь, ты Путин, тебя знает весь мир. Круто, молодец. Прошел жизнь – какой следующий уровень? Респект. Это не про какие-то политические действия, а просто человек”, – заявлял он.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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