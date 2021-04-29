Программа “Ринат Ахметов – Спасение жизней”: Масштабные национальные проекты в сфере здравоохранения

Оборудование и расходные материалы

“Когда Украина оказалась перед угрозой пандемии, государственная система здравоохранения была совершенно не готова к новому вызову. Не хватало оборудования для оказания помощи больным с осложнениями от коронавируса: современных аппаратов ИВЛ, анализаторов проб, а также средств защиты для медиков и экспресс-тестов. Первым на помощь стране пришел Ринат Ахметов, который выделил свыше 300 миллионов гривен на борьбу с COVID-19. Это крупнейший вклад одного благотворителя в государственную медицину Украины, системная и самая масштабная частная инициатива для помощи государственным медицинским учреждениям в борьбе с коронавирусом. Чтобы максимально успешно противостоять угрозе, Фонд создал проект “Борьба с COVID-19 в Украине”. Он не имеет аналогов, ведь в кратчайшие сроки опорные больницы по всей стране получили 337 тысяч экспресс-тестов, более 200 тысяч средств индивидуальной защиты и расходных материалов, 155 кислородных концентраторов”, – рассказала директор Департамента коммуникаций Фонда Юлия Ершова.

Ключевым элементом помощи стали свыше 200 аппаратов ИВЛ – это самая крупная поставка подобного оборудования в Украину за время пандемии. Всего помощь Фонда получили 505 медучреждений в 203 населенных пунктах: как клиники в областных центрах, так и совсем небольшие больницы в маленьких городах и поселках.

Ивано-Франковский областной фтизиопульмонологический центр получил от Фонда Рината Ахметова современный рентген-аппарат, который позволяет делать снимки пациентам, которые не могут самостоятельно передвигаться. Переносной диагностический рентгеновский аппарат “INDIagraf-02” позволяет быстро и точно на ранних стадиях выявлять заболевания и может использоваться как в палатах стационара больницы, так и в операционных и травмпунктах.

“Тяжелые больные, которые лечатся у нас, нуждаются в постоянном динамическом наблюдении за тем, что происходит в их легких. Однако они находятся на кислородной поддержке, подключены к аппаратам ИВЛ, их невозможно снять с аппарата и повести в рентген-кабинет, чтобы сделать контрольный снимок. А такое мобильное устройство позволит делать это в палате”, – рассказал и.о. генерального директора КНП “Ивано-Франковский областной фтизиопульмонологический центр” Любомир Малофий.

Фонд Рината Ахметова оказывает помощь Ивано-Франковскому фтизиопульмонологическому центру с 2008 года. Медучреждению были переданы диагностический комплекс “Спектр”, компьютерная техника, два аппарата ИВЛ и оказана финансовая поддержка.

“В рамках программы “Ринат Ахметов – Спасение жизней” в государственные больницы Ивано-Франковской области доставлено 20 аппаратов ИВЛ, 13 400 экспресс-тестов на COVID-19, 12 тысяч защитных костюмов и 10 машин скорой помощи, из них пять машин класса В, неонатальный автомобиль, четыре медицинских внедорожника на базе Toyota. Еще в феврале прошлого года Ринат Ахметов выделил на борьбу с COVID-19 более 300 миллионов гривен. Для эффективной работы были объединены все ресурсы: Благотворительного Фонда, футбольного клуба “Шахтер”, компаний ДТЭК и других активов группы SCM”, – рассказала Ершова.

Фонд также приобрел для государственных больниц более тысячи единиц уникального оборудования: изолирующий мобильный бокс для транспортировки инфекционных больных, фильтровально-вентиляционную установку защитных костюмов врачей, боксы и анализаторы проб на коронавирус.

В Запорожской инфекционной больнице благодаря помощи Фонда заработала новая кислородная станция: Фонд Рината Ахметова вместе с “Запорожсталь” группы “Метинвест” профинансировали ее строительство и безвозмездно передали больнице. Станция обеспечивает медицинским кислородом 104 койки стационара для больных COVID-19.

“Обеспечение больниц кислородом для эффективного лечения инфицированных коронавирусом остается сегодня актуальным и важным заданием. Поэтому Фонд Рината Ахметова и ПАО “Запорожсталь” группы “Метинвест” вышли с инициативой о строительстве кислородной станции под ключ в областной больнице. Станция имеет две емкости по 2,5 тонны каждая. Они могут непрерывно подавать кислород со второго по пятый этажи, где создана современная сеть для больных. Эта кислородная станция позволит медикам спасать еще больше жизней и является существенной помощью в борьбе с пандемией”, – сказал генеральный директор ПАО “Запорожсталь” Александр Мироненко.

Фото: akhmetovfoundation.org

На этапе проектирования станции был предусмотрен комплекс оповещения и системы повышенной безопасности, персонал медучреждения прошел обучение.

“Проведение сети кислородной станции не нарушило процесса госпитализации и лечения больных. Хочу выразить слова благодарности Фонду Рината Ахметова, предприятию “Запорожсталь”, группе “Метинвест” за строительство современной кислородной станции. Сегодня кислород – это цена жизни каждого из нас, наших родных”, – рассказала и.о. главного врача Запорожской областной инфекционной больницы Ирина Кулеш.

В рамках программы “Ринат Ахметов – Спасение жизней” еще до пандемии начал реализовываться проект “200 скорых для Украины”, благодаря которому всего за полгода государственные медучреждения во всех регионах получили 200 спецавтомобилей с самым современным оборудованием, способных преодолевать бездорожье. В том числе – 22 автомобиля с аппаратами искусственной вентиляции легких. Сегодня многие из них задействованы в борьбе с эпидемией во всех областях.

“На “ковидных” пациентов смотреть особенно тяжело, ведь на твоих глазах задыхается человек. И потому действовать нужно быстро. Автомобиль замечательный, в нем есть все средства оказания помощи. Благодаря этому спасена уже не одна жизнь”, – констатирует Евгений Тищенко, медик бригады скорой помощи в Черкассах.









Обучение для врачей

В рамках проекта “Борьба с COVID-19 в Украине” Фонд Рината Ахметова помогал и помогает врачам не только оборудованием и расходными материалами. Кроме того, совместно с Министерством здравоохранения и Ассоциацией анестезиологов Украины проведены три онлайн-конференции для медиков, которые противостоят эпидемии коронавируса. Ведущие эксперты страны делились с участниками передовым мировым опытом лечения COVID-19 и нюансами работы с последними моделями ИВЛ, поступившими в государственные клиники. Вебинары посмотрели почти 8000 медицинских работников со всей Украины.



Фото: akhmetovfoundation.org

“Такой мультидисциплинарный подход позволяет врачам перенимать от реальных специалистов действенные и эффективные методы: что и как лучше надо делать при лечении больных COVID-19. Я довольно много езжу по Украине, практически в каждом лечебном учреждении есть аппарат ИВЛ. Многие больницы в качестве подарка от Фонда Рината Ахметова также получили средства индивидуальной защиты, экспресс-тесты. Помощь колоссальная, и все медицинское сообщество благодарно Фонду за это”, ‒ говорит глава Ассоциации анестезиологов Украины Сергей Дубров.





Ответы на вопросы пациентов

Еще одним образовательным направлением, но уже для более широкой аудитории, стал проект “Спроси у доктора”. Это еженедельные онлайн-встречи с ведущими медиками Украины на диджитал-площадках Фонда. Среди экспертов – такие светила украинской медицины, как директор Института сердца, профессор Борис Тодуров, известный педиатр Евгений Комаровский и президент Ассоциации анестезиологов Украины Сергей Дубров, иммунолог Центра общественного здоровья Минздрава Александр Заика и психиатр, доктор медицинских наук, профессор Олег Чабан.

К каждому из экспертов обращаются с сотнями вопросов о профилактике и лечении коронавируса, разного рода сопутствующих болезней. Также медики опровергают недостоверную информацию и разнообразные слухи.

Зрителями проекта уже стали свыше 6,5 миллионов человек. Видеоролики можно посмотреть на страницах Фонда Рината Ахметова в Facebook и YouTube.

Гостьей очередного выпуска стала врач-инфекционист, начальник отделения стационара медицинского центра государственной службы по чрезвычайным ситуациям Евгения Менжулина.

Фото: akhmetovfoundation.org

Врач рассказала, что из-за неосторожного поведения людей в пандемию в Украине резко выросло количество больных COVID-19 и пациентов с тяжелым течением болезни.

“Существует прямая зависимость между степенью поражения, количеством вируса, который попадает в организм, и болезнью. Когда человек находится в месте вспышки болезни и при этом ходит в ночные клубы, рестораны, вдыхает в себя миллион вирусов, инфекционное заболевание будет проходить у него сложно”, – сказала Менжулина.

Она добавила, что способность выздороветь и иметь хорошее самочувствие после коронавируса напрямую зависит от желания больного.

“Когда много паники, люди прямо “загоняют” себя в тяжелое состояние, хотя имеют большие шансы легче перенести болезнь. Истерия зашкаливает, и вылечить пациента в таком случае будет сложнее”, – пояснила врач.

Специалист назвала три основных фактора, которые увеличивают вероятность повторного заражения COVID-19: отсутствие иммунитета, большое количество контактов и много больных коронавирусом в близком кругу общения.

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