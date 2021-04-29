Кравчук: Россия продвигает в ТКГ свой документ о режиме тишины на Донбассе, но сама отказывается его подписывать

“Там не было больших проблем с содержанием документа. Возникли проблемы с субъектностью тех людей или тех организаций, которые будут выполнять эти две задачи, а именно: достижение всеобъемлющей тишины и механизм воздействия на нарушение этой тишины или нарушение прекращения огня… Мы предложили такую схему или такую формулировку: украинская делегация, ТКГ и представители ОРДЛО сделают заявление, в котором определяются шаги по прекращению огня. Первым шагом является немедленное прекращение огня в ноль часов, скажем, 29 апреля в связи с пасхальными праздниками. Дальше – всеобъемлющее прекращение огня на всей линии соприкосновения. И каждый субъект этого формата должен выполнять и соблюдать свои задачи”, – сказал Кравчук.

По его словам, сторонам не удалось договориться, так как представители РФ хотели, чтобы документ подписали “только Украина и ОРДЛО”.

“Если вопрос касается ТКГ, то наши полномочия определены, и мы не можем писать “Украина”. Я не представляю Украину, Украину представляет президент, Верховная Рада, другие органы, полномочия которых определяются Конституцией и законом. А тем более, не может быть на одной линии и Украины, и ОРДЛО”, – подчеркнул Кравчук.

Он также добавил, что Россия в ТКГ продолжает утверждать, что она якобы не является стороной конфликта на Донбассе.

Контекст:Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 1 апреля в Офисе президента Украины сообщили, что с начала 2021 года российско-оккупационные войска на Донбассе нарушили режим прекращения огня более 570 раз.

С начала 2021 года погибло более 30 украинских военных.

В среду, 28 апреля, боевики на Донбассе 15 раз нарушили договоренности о прекращении огня.

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