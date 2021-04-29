 

Седан Volkswagen Project Trinity станет новым флагманом бренда VW

29.04.2021, 18:40, Новости дня
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Объявлены некоторые подробности об электрической новинке под названием Volkswagen Project Trinity.

Данный седан выполнен на фирменной платформе Scalable Systems Platform, которая до сих пор не использовалась в серийных моделях. В свою очередь, здесь инженеры применили уникальный подход, тем самым оснастив электрокар функцией автоматического управления. Кроме того, за дополнительную оплату также станет возможным воспользоваться расширенными возможностями.

Что касается размеров кузова, то новинка имеет те же габариты, что и модель ID.4, которая представлена ранее. Предполагается, что официальная премьера серийного электрокара состоится лишь к 2026 году, а пока остальные достоинства  удерживаются в тайне. Автомобиль будет продаваться от 35 тысяч евро.



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