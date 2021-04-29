Представлен новый электрокар из Ливана

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29.04.2021, 18:40, Новости дня
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Ливанская компания EV Electra официально представила фирменный электрокар под названием Quds Rise.

Приобрести данную модель станет возможным по цене от 30 тысяч долларов. Предполагается, что новинка в дальнейшем поступит на глобальный рынок, где сможет составить конкуренцию для остальных электрических автомобилей. Заявлено, что под капотом Quds Rise применен электромотор с мощностью 160 л.с. Автомобиль обладает запасом хода около 450 километров.

С такими параметрами разогнаться до сотни станет возможным за 5 секунд. Вместе с тем в салоне применили мультимедийный комплекс с сенсорным управлением. Кроме того, в продажу выпустят Quds Rise в нескольких оттенках кузова. Общий тираж автомобиля составит около 10 тысяч машин.



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