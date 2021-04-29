Представлен новый электрокар из Ливана

Ливанская компания EV Electra официально представила фирменный электрокар под названием Quds Rise.

Приобрести данную модель станет возможным по цене от 30 тысяч долларов. Предполагается, что новинка в дальнейшем поступит на глобальный рынок, где сможет составить конкуренцию для остальных электрических автомобилей. Заявлено, что под капотом Quds Rise применен электромотор с мощностью 160 л.с. Автомобиль обладает запасом хода около 450 километров.

С такими параметрами разогнаться до сотни станет возможным за 5 секунд. Вместе с тем в салоне применили мультимедийный комплекс с сенсорным управлением. Кроме того, в продажу выпустят Quds Rise в нескольких оттенках кузова. Общий тираж автомобиля составит около 10 тысяч машин.