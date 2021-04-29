“Глаз не оторвать”, “Ножки просто жесть”. Ани Лорак восхитила новым откровенным образом

Артистка позирует в кадре сидя, закинув ногу на ногу. Откровенный образ в боди с декольте она дополнила бежевым пальто, которое накинула на плечи.

“Самая высокая степень человеческой мудрости – умение сохранять спокойствие разума в любых обстоятельствах. Вершины притягивают молнию”, – написала она.

“Какой классный образ”, – прокомментировали фото подписчики.

“Просто шикарная. Глаз не оторвать”, – отреагировали на образ артистки фолловеры.

“Ножки просто жесть. Лю.”, – написали пользователи сети, сопроводив комментарий иконкой в виде сердца.

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Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)

Контекст:Ани Лорак (Каролина Куек) представляла Украину на конкурсе “Евровидение 2008” с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году получила звание народной артистки Украины. С 2014 года певица живет и работает в России.

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