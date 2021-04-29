 

“Глаз не оторвать”, “Ножки просто жесть”. Ани Лорак восхитила новым откровенным образом

29.04.2021, 18:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Артистка позирует в кадре сидя, закинув ногу на ногу. Откровенный образ в боди с декольте она дополнила бежевым пальто, которое накинула на плечи.

“Самая высокая степень человеческой мудрости – умение сохранять спокойствие разума в любых обстоятельствах. Вершины притягивают молнию”, – написала она.

“Какой классный образ”, – прокомментировали фото подписчики.

“Просто шикарная. Глаз не оторвать”, – отреагировали на образ артистки фолловеры.

“Ножки просто жесть. Лю.”, – написали пользователи сети, сопроводив комментарий иконкой в виде сердца.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)

Контекст:Ани Лорак (Каролина Куек) представляла Украину на конкурсе “Евровидение 2008” с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году получила звание народной артистки Украины. С 2014 года певица живет и работает в России.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.12 / Трамп назвал Байдена «фейковым президентом»

18.12 / Эксперт: Против РФ ведется гибридная война

12.03 / Эксперт разъяснил, как соцсети должны модерировать свой контент в разных странах

23.03 / На спутнике Сатурна обнаружили «идеальную колыбель» для зарождения жизни

25.01 / “Это фашизм”. Профессор университета Драгоманова назвала Украину “американской колонией” из-за языкового закона

07.01 / В канун Рождества на Донбассе боевики пять раз открывали огонь – штаб ООС

30.01 / Большунов победил в масс-старте на этапе Кубка мира в Швеции

10.09 / Журналист – американским военным внушают, что они страдают «токсичной маскулинностью»

12.09 / В Украине второй день подряд более 3 тыс. новых случаев заражения коронавирусом

23.10 / Лидер Нагорного Карабаха попросил Путина о помощи в урегулировании военного конфликта

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика