“Глаз не оторвать”, “Ножки просто жесть”. Ани Лорак восхитила новым откровенным образом
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Артистка позирует в кадре сидя, закинув ногу на ногу. Откровенный образ в боди с декольте она дополнила бежевым пальто, которое накинула на плечи.
“Самая высокая степень человеческой мудрости – умение сохранять спокойствие разума в любых обстоятельствах. Вершины притягивают молнию”, – написала она.
“Какой классный образ”, – прокомментировали фото подписчики.
“Просто шикарная. Глаз не оторвать”, – отреагировали на образ артистки фолловеры.
“Ножки просто жесть. Лю.”, – написали пользователи сети, сопроводив комментарий иконкой в виде сердца.
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Контекст:Ани Лорак (Каролина Куек) представляла Украину на конкурсе “Евровидение 2008” с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году получила звание народной артистки Украины. С 2014 года певица живет и работает в России.
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