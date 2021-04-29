“В условиях войны вашу фракцию следовало бы расстрелять”. Потураев и Шуфрич поспорили в прямом эфире. Видео

Все началось со спора Шуфрича и нардепа от “Европейской солидарности” Иванны Климпуш-Цинцадзе о Революции достоинства и российской агрессии.

Шуфрич назвал Евромайдан “мятежом”, после которого “мы потеряли и Крым, и Донбасс”. По мнению Шуфрича, оккупации Крыма и войны на Донбассе не было бы, ели бы был реализован меморандум, подписанный главами министерств иностранных дел Польши, Германии и Франции и беглым экс-президентом Украины Виктором Януковичем.

Потураев ответил, что для того, чтобы рассуждать о Евромайдане, нужно было там находиться.

“Когда ты лично возвращаешься к этой теме так – я не ожидал – и когда коллеги возвращаются к ней, то проблема политическая одна в стране, на мой взгляд, решилась бы, если бы была объявлена война. В условиях войны вашу фракцию следовало бы, конечно же, расстрелять. И проблема политическая была бы ликвидирована, потому что по законам военного времени такие вещи караются высшей мерой наказания, военно-полевым судом быстро и без особых сантиментов”, – добавил Потураев.

Он отметил, что “к счастью”, Украина придерживается дипломатического пути урегулирования вопроса.

“Естественно, я никого не призываю вводить военное положение и решить ряд проблем так, как следовало бы их решить в условиях военного положения”, – добавил Потураев.

Шуфрич ответил: “Меня столько раз “расстреливали” и приговаривали к смерти, что я уже привыкший. Введите военное время. Сможете закрывать партии, телевидение, единственное – парламент не сможете закрыть”.

Потураев, перебивая оппонента, отметил, что монобольшинство не хочет вводить военное положение. Эту часть эфира в Facebook обнародовало издание “Цензор.НЕТ”.

https://www.facebook.com/censor.net/videos/466706447937168/

Контекст:Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

Протесты, которые получили название Евромайдан, а позже – Революция достоинства, продолжались по всей стране с 21 ноября 2013 года до конца февраля 2014 года. Митингующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). После массового расстрела активистов 18–20 февраля тогдашний президент Виктор Янукович бежал из страны. За время Евромайдана погибло более 100 человек, сотни получили ранения.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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