 

Киргизия заявила об усилении военного присутствия на границе с Таджикистаном

29.04.2021, 17:56, Новости дня
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Киргизия решила усилить военное присутствие на границе с Таджикистаном, сообщили в пресс-центре пограничной службы страны.

«Киргизская сторона усиливает военное присутствие на кыргызско-таджикской государственной границе», – цитирует заявление службы РИА «Новости».

Там отметили, что противостояние сторон продолжается, в том числе с применением оружия с обеих стороны.

Местность «Головной водороаздел», находящаяся в Баткенском районе Баткенской области, где начался конфликт, находится под полным контролем киргизской стороны, заверили киргизские военные.

Новый виток обострения конфликта случился 28 апреля. Стычка между гражданами двух стран произошла из-за участка водораспределительного пункта «Головной». Киргизия уже эвакуировала население из зоны конфликта на границе с Таджикистаном. Замглавы Баткенской области Киргизии Маруфхан Тулаев заявил, что ситуация на киргизско-таджикской границе вышла из-под контроля, идет перестрелка.

Глава Киргизии Садыр Жапаров обратился к согражданам с призывом сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации в свете ситуации на границе с Таджикистаном. При этом все силовые структуры Таджикистана переведены на казарменное положение в связи с ситуацией на границе с Киргизией.

По данным киргизского минздрава, в результате столкновений на границе с Таджикистаном погибли два жителя Киргизии, 26 получили ранения.

Таджикский эксперт Негматулло Мирсаидов сообщил газете ВЗГЛЯД, что нынешняя вспышка боев под Баткеном может перерасти в длительное военное противоборство. Причина – нет признанной полноценной границы между республиками.



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