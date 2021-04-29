 

Вице-премьер-министр Федоров: Благодаря Минцифры несколько десятков миллиардов гривен в 2020 году попали в бюджет

29.04.2021, 17:34, Новости дня
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“Мы развиваемся по всем канонам современных организаций – сначала запускаем продукт, который должен доказать свою жизнеспособность. В прошлом году мы сохранили для бюджета несколько миллиардов гривен и при этом смогли запустить большое количество продуктов, привлечь партнеров, бизнес, доноров, которые помогли нам все профинансировать. Мы остановили закупки ненужных IT-систем на 2 млрд грн, помогли налоговой ликвидировать самую большую проблему со скрутками. И в прошлом году при коронакризисе налоговая показала сумасшедший рост по сборам – минимум 2 млрд грн ежемесячно после того, как мы в июне запустили эту спецоперацию. То есть благодаря Минцифры несколько десятков миллиардов гривен попали в бюджет”, – сообщил Федоров.

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Контекст:Государственная налоговая служба Украины сообщила, что в сводный бюджет Украины в 2020 году поступило 848 млрд грн, это на 15,7% больше, чем в 2019 году. Бюджет получил в 1,3 раза больше поступлений от налога на добавленную стоимость, на 10,8% – акцизного налога, на 6,7% – налога на доходы физических лиц, чем в позапрошлом.
По итогам первого квартала, поступления в госбюджет превысили плановые на 7,6 млрд грн. 
1 апреля 2020 года в налоговой отмечали, что в первом квартале года в общий фонд госбюджета поступило 110,8 млрд грн, что на 14,3 млрд грн, или на 14,9%, больше, чем в прошлом году.


Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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