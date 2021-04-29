 

В Минцифры прокомментировали сотрудничество с банкиром, которого обвиняют в хищении денег

29.04.2021, 17:34, Новости дня
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По словам Федорова, Онистрат имеет “позитивный бренд”, а об обвинениях, выдвинутых против бывшего банкира, министр якобы не знал.

Федоров отметил, что, если суд поддержит гособвинение, сериал с участием Онистрата удалят из платформ ведомства.

“Если попал человек с проблемой, если суд докажет это, это будет действительно неправильно, мы тогда удалим этот сериал. Если нет, то его посмотрело пять или семь тысяч людей, пусть наслаждаются сериалом “, – сказал Федоров.

Он добавил, что главная цель проекта – “чтобы люди учились цифровой грамотности”.

“Он же не рассказывает о том, как делать какие-то махинации. Он рассказывает, что такое криптовалюта и так далее”, – подчеркнул Федоров.  

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Допис, поширений Радіо Свобода (@radio.svoboda)

Контекст:”Радіо Свобода”, со ссылкой на данные официального портала “Судебная власть Украины” сообщило 16 апреля, что Онистрат имеет статус обвиняемого в уголовном производстве, которое завершено и находится на этапе судебного разбирательства в Шевченковском районном суде Киева. По данным “Радіо Свобода”, досудебное расследование установило, что Онистрат, будучи председателем наблюдательного совета ПАО “Банк “Национальный кредит” и одновременно одним из акционеров этого банка, “действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с группой бывших должностных лиц банка, организовал растрату 597 млн грн”. Онистрат заявлял, что не считает себя виновным.
В феврале 2021-го на сайте Министерства цифровой трансформации появилось сообщение о запуске образовательного сериала “Все о блокчейне, биткоине и криптовалюте”, участие в котором принял Онистрат. По данным пресс-службы ведомства, в этом проекте “профессиональные советы и ответы на самые популярные вопросы о блокчейне и криптовалюте от экспертов”. Посмотревшие сериал могут получить сертификат, удостоверяющий успешное прохождение комплексного базового курса по пониманию блокчейна, криптовалют и цифровых активов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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