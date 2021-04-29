“Дженнифер, ты уверена, что хочешь расстаться?” Экс-жених Лопес спустя две недели после разрыва показал постройневшую фигуру

На новом снимке Родригес выглядит заметно постройневшим.

“Кто-нибудь еще придерживается своих фитнес-целей в этом году? Я придерживался тренировок и наконец отложила чипсы А какая еда – твоя слабость?”, – подписал он фотопубликацию.

“Дженнифер, ты уверена, что хочешь с ним расстаться?” – отреагировали на перемены во внешности экс-жениха Лопес фолловеры спортсмена.

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Публикация от Alex Rodriguez (@arod)

Контекст:Лопес и Родригес познакомились в 2017 году. В марте 2019 года певица объявила о помолвке.

В начале апреля 2020 года Лопес заявила, что вынуждена отменить запланированную на лето церемонию бракосочетания из-за карантина, а в конце года призналась, что дважды за этот период отменяла свадьбу, подчеркнув при этом, что в их с Родригесом отношениях все хорошо.

15 марта 2021 года Лопес и Родригес в интервью изданию People заявили, что работают над проблемами в своих отношениях, а 15 апреля пара объявила о расставании.

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