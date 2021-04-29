ПЦУ: Чистый четверг для христиан – это не про генеральную уборку помещений, мытье окон или стирку

“Великий или Чистый четверг для верующих христиан – это не про генеральную уборку собственных помещений, мытье окон, посуды или стирки. Это день очищения собственной души. В Великий четверг Страстной седмицы святая церковь вспоминает важное событие – Тайную вечерю, во время которой Господь Иисус Христос установил святое причастие (евхаристию) – таинство церкви, через которое верные очищаются от грехов и соединяются с Господом”, – говорится в сообщении.

В ПЦУ отметили, что в этот день стоит причаститься.

“Во время Тайной вечери Спаситель также омыл ноги своим ученикам, показав тем самым пример братской любви, жертвенности и служения ближнему. Поэтому Чистый четверг называется таковым не из-за буквального его понимания (что необходимо устраивать уборку домов или омываться водой), а потому что люди в храмах исповедуются и причащаются, очищаясь от грехов и соединяясь в святой евхаристии с Господом… Уборка – это полезная и хорошая вещь, но при приготовлений к Пасхе не надо забывать о самом важном – встретить праздник с чистой душой”, – подчеркнули в ПЦУ.

https://www.facebook.com/Orthodox.in.Ukraine/posts/3954782434597868

Контекст:Пасху в 2021 году христиане восточного обряда будут праздновать 2 мая.

ПЦУ призывала людей из группы риска по COVID-19 не ходить на Пасху в храмы.

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