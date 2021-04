Песков заявил, что Россия “не будет терпеть то, что творят чехи, болгары и прибалты”

Он заявил, что “неприемлемые провокационные шаги и абсолютно неприемлемые, безосновательные, бездоказательные обвинения” в адрес РФ не останутся без реакции. Какие именно ответные меры может предпринять Россия, Песков не назвал.

В интервью программе “Большая игра” на “Первом канале”, фрагмент которой был показан 29 апреля, Песков сказал, что РФ “не будет терпеть” то, что “творят чехи, как к ним присоединяются болгары, как к ним в рамках этой так называемой пресловутой солидарности присоединяются прибалты и другие”, пишет ТАСС.

Контекст:В расследовании проекта Bellingcat сказано, что взрывы в чешской Врбетице в 2014 году были частью операции ГРУ России для подрыва возможностей Украины по закупке оружия и боеприпасов, необходимых для обороны в войне на Донбассе.

Спецоперация состояла из нескольких смежных операций: взрывы на складах в Чехии, отравление нервно-паралитическим веществом “Новичок” торговца оружием Эмилиана Гебрева и, вероятно, по меньшей мере один из трех взрывов на складах в Болгарии в начале – середине 2015 года. Компания Гебрева EMCO сыграла решающую роль в повышении обороноспособности Украины в 2014 году, говорится в расследовании.

В апреле 2021 года власти Чехии заявили о причастности к этим взрывам россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Именно их называли отравителями российского экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании. Россиян объявили в розыск. По данным журналистов-расследователей, Петров и Боширов являются офицерами российской военной разведки.

Журналисты писали, что ко взрыву в Чехии также причастны и другие сотрудники секретного подразделения ГРУ России, где служили Боширов и Петров. По данным СМИ, сотрудники этого же подразделения ГРУ могут быть причастны и ко взрывам на складах боеприпасов в Болгарии. Присутствие некоторых из них в Болгарии также совпало с отравлением самого Гебрева в 2015 году.

По данным расследования группы Bellingcat, российского издания The Insider и немецкого Der Spiegel, к отравлению Гебрева причастны восемь офицеров Главного разведывательного управления минобороны России. Журналисты установили, что во время попытки отравления Гебрева в Болгарии находился генерал-майор Денис Сергеев, известный как Сергей Федотов. Этот же человек мог участвовать в отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании в 2018 году.

В январе 2020 года Болгария официально обвинила трех россиян в отравлении Гебрева и объявила их в международный розыск. Вначале болгарская сторона не назвала их имен, но позже уточнила, что речь идет о Федотове, а также о Георгии Горшкове и Сергее Павлове (по данным СМИ, их настоящие имена – Петр Борисов и Сергей Лютенко, предположительно, они тоже являются сотрудниками ГРУ).

По данным болгарской прокуратуры, Гебрева отравили при помощи “неопознанного фосфорорганического вещества”. Финский институт по проверке Конвенции о химическом оружии, куда Гебрев отправил образцы для исследований, пришел к выводу, что его пытались убить ядом, принадлежащим к группе нервно-паралитических агентов “Новичок” (этим веществом отравили Скрипалей).

Газета The New York Times сообщила, что Гебрев продавал оружие Украине после 2014 года. Один нынешний и один бывший украинские чиновники на условиях анонимности сообщили NYT, что компания EMCO в 2014 году подписала контракт на поставку артиллерийских боеприпасов для украинских военных. Компания ранее опровергала, что боеприпасы на чешских складах предназначались на экспорт.

22 марта МИД Болгарии объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства России в Софии. В ответ Россия выслала двух болгарских дипломатов.

29 апреля Болгария объявила о высылке российского дипломата. В Москве пообещали ответить.

