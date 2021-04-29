 

Консалтинговая группа А-95″: Поставщики сети “БРСМ-Нафта” за последний год не приобрели ни тонны легального бензина А-95

29.04.2021, 16:40, Новости дня
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“Самый традиционный метод заработка АЗС – продажа фальсификата или незаводского бензина. Вот интересный факт: поставщики сети “БРСМ-Нафта” – некие “Катма Груп” и “ТНТ груп” – за последний год по импорту или на легальных НПЗ в Шебелинке и Кременчуге не приобрели ни тонны бензина А-95. Три марки этого бензина, реализуемого на БРСМ, они закупают у некоего ООО “Стандарт ойл 2000″, производящего чудо-бензин на мини-НПЗ в Гадяче и на нефтебазе в селе Переяславское под Киевом”, – заявил эксперт.

Он подчеркнул, что происхождение бензина и его качество вызывают вопросы.

“Что это за топливо? Как его производят, из чего? Как контролируется качество? Реально интересно, почему Socar, ОККО, WOG, Shell, AMIC не производят бензин на своих нефтебазах, зачем везут его за тридевять земель? Какой такой секрет знает БРСМ, который не знают крупнейшие игроки рынка? Кстати, как там у “Стандарт ойла” дела с уплатой акцизов и других налогов? Может, в этом сказочном “яйце” находится та самая “игла”?” – написал замдиректора “Консалтинговой группы А-95”

По словам Куюна, при проверке чеков на заправках были обнаружены махинации с расчетами наличными.

“Немало станций БРСМ при оплате наличными выдаст вам чек с пометкой “К” или “Ведомость К” в графе “Способ оплаты”, тогда как в чеках любых из названных выше сетей будет четко указано, что оплата была проведена наличными. То есть вы заплатили наличные, а вам дают документ о продаже по какой-то ведомости и вообще по какой-то “К”, – заявил он.

Эксперт объяснил, что в виртуальной жизни топливо на бумаге фиктивно потребляется компаниями, существенно понижая им налоговую нагрузку, а в реальной – неучтенным продается на АЗС за наличные частному автомобилисту. Чек при этом будет якобы легальным.

“Этот документ не отвечает сути произведенной операции и поэтому является “левым”, – заявил Куюн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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