 

Украина может выйти на первое место в Европе по смертности от COVID-19 – Киевская школа экономики

29.04.2021, 15:46, Новости дня
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По его словам, заболеваемость COVID-19 в Украине на 42% выше среднеевропейской.

“Если мы посмотрим на более широкий спектр показателей: что происходит с заболеваемостью, смертностью, уровнем тестирования, контролем за распространение заболеваемости, то вывод таков: Украина сейчас уже вторая по уровню смертности среди крупных стран Европы. Примерно месяц назад Украина была где-то пятая, седьмая”,  – сказал Ганиченко.

Он подчеркнул, что на фоне стабилизации эпидситуации в  некоторых европейских странах, в частности в Великобритании, Португалии, Чехии, Украина выглядит хуже.

“Украина на втором месте по смертности после Польши, на третьем месте – Румыния”, – отметил Ганиченко.

По его словам, в Польше и Румынии заболеваемость и смертность от COVID-19 спадает быстрее, чем в Украине.

“Украина находится на плато по смертности с небольшим спадом. Ситуация улучшается, но небольшими темпами. Смертность продолжит падать, так как заболеваемость продолжит падать и этот спад ускоряется”, – спрогнозировал эксперт.

Украина в первой половине апреля прошла пик летальных исходов, связанных с коронавирусом. Об этом 27 апреля сообщила Национальная академия наук.

Контекст:Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
С начала эпидемии в Украине подтвердили более 2 млн случаев коронавирусной инфекции, умерло 43,7 пациентов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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