“Минус 20 лет”, “А что это за девочка?” Кравец “психанула” и сделала короткую стрижку. Фото
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
“А я подстриглась! Психанула, как говорится. Очень уж захотелось перемен”, – написала актриса.
“Минус 20 лет”, – прокомментировали новый образ Кравец фолловеры.
“А что это за девочка”, – оценили прическу актрисы подписчики.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ранее актрисы выглядела вот так.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Контекст:Елена Кравец (до замужества – Маляшенко) родилась в 1977 году в городе Кривой Рог. С 2000-го года является актрисой студии “Квартал 95”.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет