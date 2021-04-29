“Минус 20 лет”, “А что это за девочка?” Кравец “психанула” и сделала короткую стрижку. Фото

“А я подстриглась! Психанула, как говорится. Очень уж захотелось перемен”, – написала актриса.

“Минус 20 лет”, – прокомментировали новый образ Кравец фолловеры.

“А что это за девочка”, – оценили прическу актрисы подписчики.

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Публикация от Elena Kravets (@lennykravets)

Ранее актрисы выглядела вот так.

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Публикация от Elena Kravets (@lennykravets)

Контекст:Елена Кравец (до замужества – Маляшенко) родилась в 1977 году в городе Кривой Рог. С 2000-го года является актрисой студии “Квартал 95”.

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