С омской больницы взыскали компенсацию за тайное захоронение пенсионерки с бомжами

Октябрьский районный суд Омска взыскал с городской клинической больницы скорой медицинской помощи № 2 165 тыс. рублей в пользу родственников умершей от коронавируса женщины, которую захоронили в общей могиле как лицо без определенного места жительства.

Сын и внучка пенсионерки требовали взыскать с медучреждения 2 млн рублей, однако суд постановил выплатить меньшую сумму.

«С городской клинической больницы скорой медицинской помощи №2 в пользу сына умершей взыскано 115 тыс. рублей, в пользу внучки – 50 тыс. рублей», – передает сообщение суда БК55.

Пенсионерку госпитализировали 17 июля с коронавирусом, через две недели женщина умерла. По словам внучки, в больнице по телефону им сообщали, что бабушка жива, но находится в тяжелом состоянии. О смерти родственницы семья узнала лишь в конце августа. Кроме того, выяснилось, что женщину уже похоронили в общей могиле. По мнению родственников умершей, это произошло по вине БСМП-2. Позже тело перезахоронили за счет бюджета.

Ранее братья умершей от неверного диагноза пациентки отсудили у больницы на Урале 400 тыс. рублей.