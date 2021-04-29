 

На российском спутнике «Метеор-М» отказала система ориентации

29.04.2021, 15:14, Новости дня
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На метеорологическом спутнике госкорпорации Роскосмос отказала система ориентации, сообщил российский радиолюбитель Дмитрий Пашков.

«На спутнике Роскосмоса «Метеор-М» № 2 произошел сбой. Фотография была принята 29 апреля 2021 года, и она не является привычной. На фото виден край Земли, хотя камера должна смотреть строго вниз. У спутника по неизвестным причинам отказала система ориентации», – сказано на сайте Пашкова R4UAB.

В ближайшее время Центр управления полетами перезапустит бортовую систему и восстановит правильную ориентацию. Метеоспутник был запущен на орбиту 8 июля 2014 года, уточняется в сообщении. Между тем в Роскосмосе рассказали, что в настоящее время специалисты госкорпорации анализируют ситуацию, а также отметили, что аппарат «функционирует на орбите за пределами гарантийного срока активного существования», составляющего пять лет, передает РИА «Новости».

В декабре прошлого года на российском сегменте Международной космической станции произошел очередной сбой в системе подачи кислорода «Электрон-ВМ».

В начале апреля РФ увеличила в два раза группировку спутников, работающих в интересах международной системы космического поиска и спасания КОСПАС-САРСАТ, в ее составе эксплуатируется, в том числе и метеоспутник «Метеор-М» № 2.



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