На российском спутнике «Метеор-М» отказала система ориентации

На метеорологическом спутнике госкорпорации Роскосмос отказала система ориентации, сообщил российский радиолюбитель Дмитрий Пашков.

«На спутнике Роскосмоса «Метеор-М» № 2 произошел сбой. Фотография была принята 29 апреля 2021 года, и она не является привычной. На фото виден край Земли, хотя камера должна смотреть строго вниз. У спутника по неизвестным причинам отказала система ориентации», – сказано на сайте Пашкова R4UAB.

В ближайшее время Центр управления полетами перезапустит бортовую систему и восстановит правильную ориентацию. Метеоспутник был запущен на орбиту 8 июля 2014 года, уточняется в сообщении. Между тем в Роскосмосе рассказали, что в настоящее время специалисты госкорпорации анализируют ситуацию, а также отметили, что аппарат «функционирует на орбите за пределами гарантийного срока активного существования», составляющего пять лет, передает РИА «Новости».

В декабре прошлого года на российском сегменте Международной космической станции произошел очередной сбой в системе подачи кислорода «Электрон-ВМ».

В начале апреля РФ увеличила в два раза группировку спутников, работающих в интересах международной системы космического поиска и спасания КОСПАС-САРСАТ, в ее составе эксплуатируется, в том числе и метеоспутник «Метеор-М» № 2.