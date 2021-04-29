 

Украинские ученые раскрыли секрет производства скифских стрел

29.04.2021, 15:02, Новости дня
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Древние скифы умели наладить массовое производство наконечников для стрел. Об этом заявили ученые из Украины после проведенных исследований.

Производство было одновременно простым и эффективным, отмечают специалисты. Скифы использовали глиняные формы, в которые заливали металл. В результате сразу же получался готовый наконечник. Количество зависело только от того, сколько металла могли одновременно расплавить в одном месте.

Также ученые утверждают, что наконечники, как и другое оружие, древние скифы изготовляли в стационарных кузнях, куда поставляли сырье и топливо. Иначе говоря, еще задолго до наступления средневековья, скифы умели наладить массовое производство металлических изделий.



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