Украинские ученые раскрыли секрет производства скифских стрел

Древние скифы умели наладить массовое производство наконечников для стрел. Об этом заявили ученые из Украины после проведенных исследований.

Производство было одновременно простым и эффективным, отмечают специалисты. Скифы использовали глиняные формы, в которые заливали металл. В результате сразу же получался готовый наконечник. Количество зависело только от того, сколько металла могли одновременно расплавить в одном месте.

Также ученые утверждают, что наконечники, как и другое оружие, древние скифы изготовляли в стационарных кузнях, куда поставляли сырье и топливо. Иначе говоря, еще задолго до наступления средневековья, скифы умели наладить массовое производство металлических изделий.