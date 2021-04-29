 

В Кремле заявили, что напряженность на Донбассе остается “выше нормы”

29.04.2021, 14:52, Новости дня
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В Кремле, по словам Пескова, надеются, что “возобновление боевых действий на юго-востоке Украины не произойдет”.

Песков подчеркнул, что напряженность в Донбассе остается “выше нормы”.

Контекст:Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.
22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.
В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 1 апреля в Офисе президента Украины сообщили, что с начала 2021 года российско-оккупационные войска на Донбассе нарушили режим прекращения огня более 570 раз.
С начала 2021 года погибло более 30 украинских военных.
В среду, 28 апреля, боевики на Донбассе 15 раз нарушили договоренности о прекращении огня.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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