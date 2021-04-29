 

В Ульяновске задержаны четверо членов движения АУЕ

29.04.2021, 14:20, Новости дня
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В Ульяновске задержали четырех членов запрещенной в РФ экстремистской организации АУЕ, сообщила пресс-служба следственного управления региона.

В августе 2020 года на территории Ульяновска организовали ячейку запрещенного в РФ движения «АУЕ», участники пропагандировали криминальную идеологию, осуществляли противоправные действия и сбор средств для материальной поддержки представителей криминального мира, находящихся в местах лишения свободы, говорится в сообщении следственного управления СК по региону, поступившему в газету ВЗГЛЯД.

«По ходатайству следователя в отношении организатора и активного участника экстремистской организации избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении остальных – запрет определенных действий», – отметили в СК.

Деятельность пресекли в результате совместных действий региональных СУ СК, УМВД и Росгвардии.

«В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается», – заключили в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено по статье «Организация деятельности экстремистской организации».

В августе молодежное криминальное движение, или субкультура, АУЕ по решению Верховного  суда было признано экстремистской организацией. Как пояснили в Генпрокуратуре, деятельность движения представляет реальную угрозу жизни и здоровью граждан, обществу и государству. В его деятельность активно вовлекались подростки и молодежь, чья психика наиболее подвержена деструктивному воздействию.

Участники АУЕ нередко бывали заподозрены в совершении правонарушений. Так, в Санкт-Петербурге были задержаны двое подростков, предположительно из банды АУЕ, которые подозреваются в нападении и избиении прохожего, сделавшего им замечание.



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