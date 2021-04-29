Обновленную версию Lada Vesta показали на свежих рендерах

В сети поделились рендерами обновленной модели Lada Vesta 2022.

Данные фотографии основаны на ранее показанных шпионских снимках, которые частично раскрывают вероятный дизайн автомобиля. Здесь применили зауженные фонари, противотуманки квадратной формы, а также новые бамперы, в которых установлены парктроники. Что касается интерьера салона, то автомобиль имеет улучшенный руль, а также крупный дисплей мультимедийной системы.

Также сообщается, что изначально презентация модели Lada Vesta 2022 предполагалась на лето 2020 года, однако мероприятие отменили из-за вспышки коронавируса. Предполагается, что выход в продажу состоится до конца следующего года.