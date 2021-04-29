 

Обновленную версию Lada Vesta показали на свежих рендерах

29.04.2021, 14:08, Новости дня
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В сети поделились рендерами обновленной модели Lada Vesta 2022.

Данные фотографии основаны на ранее показанных шпионских снимках, которые частично раскрывают вероятный дизайн автомобиля. Здесь применили зауженные фонари, противотуманки квадратной формы, а также новые бамперы, в которых установлены парктроники. Что касается интерьера салона, то автомобиль имеет улучшенный руль, а также крупный дисплей мультимедийной системы.

Также сообщается, что изначально презентация модели Lada Vesta 2022 предполагалась на лето 2020 года, однако мероприятие отменили из-за вспышки коронавируса. Предполагается, что выход в продажу состоится до конца следующего года.



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