 

Израиль и Турция. СМИ сообщили, что для встречи Зеленского с Путиным рассматривается несколько площадок

29.04.2021, 13:58, Новости дня
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“Рассматривается несколько площадок. Разные страны предлагают свои площадки, потому что мир заинтересован в разрешении конфликта на Донбассе. Я не могу сказать конкретно сейчас о Вене в Австрии, но Израиль и Турция тоже рассматривались как возможное решение”, – сказал он.

Контекст:Зеленский в интервью La Repubblica, которое вышло 27 апреля, на вопрос журналистов, может ли Ватикан стать местом для его переговоров с Путиным, сказал, что “это могло бы быть оптимальным местом со всех точек зрения. Ватикан – действительно идеальное место для диалога о мире”.
Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что на данный момент неизвестно, сможет ли Путин встретиться с Зеленским где-либо, кроме Москвы. Также Песков добавил, что Москва пока не получала официального предложения от Киева о проведении встречи Путина и Зеленского в Ватикане.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.
Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).
Украина не ведет прямых переговоров с боевиками и настаивает, что стороной конфликта является Россия, а не незаконные вооруженные формирования, которые финансирует Москва. “Мы готовы к диалогу с мирным населением этих территорий. Но не с теми, кто является непризнанным с точки зрения международного права, а следовательно, не может представлять местное население”, – заявил Зеленский в 2020 году.
В своем обращении, опубликованном 20 апреля 2021 года, Зеленский предложил Путину встретиться “в любой точке Донбасса, где идет война”.
Путин ответил главе Украинского государства через два дня и предложил встретиться в Москве. Глава Кремля говорил, что готов к переговорам о двусторонних отношениях. Для “обсуждения проблем Донбасса” руководство Украины должно встречаться с главарями “ЛНР” и “ДНР”, а “уже потом обсуждать их с представителями третьих стран”, заявлял он.
Представители украинской делегации в ТКГ считают, что президенту Украины не следует ехать на переговоры в Москву. В Киев приглашать Путина некорректно, заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.
В вышедшем 26 апреля интервью Financial Times Зеленский заявил, что готов к встрече с Путиным, подчеркнув, что его “волнует не место проведения, а содержание встречи”. Он поручил Ермаку начать подготовку к встрече.
Единственная встреча Путина и Зеленского на высшем уровне произошла в декабре 2019 года в Париже на саммите лидеров стран нормандского формата.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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