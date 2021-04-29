 

Навальному присудили штраф по обвинению в клевете на ветерана

29.04.2021, 13:58, Новости дня
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Адвокаты Навального просили отменить ранее вынесенный приговор. Прокурор просила суд отклонить апелляционную жалобу.

Навальный участвовал в заседании по видеосвязи из медсанчасти колонии во Владимирской области, уточнило РБК. Оппозиционер указал на множество процессуальных нарушений в этом деле. Он требовал, чтобы его признали невиновным и немедленно освободили.

Контекст:На судебном заседании 29 апреля журналисты первый раз увидели Навального после выхода из голодовки, заметила “Медуза”. Он держал ее с 31 марта по 23 апреля и требовал допустить к нему независимых врачей.
В июне 2020 года Навальный выложил в соцсетях видеоролик, в котором участвовали актеры Василий Лановой и Иван Охлобыстин, хоккеист Вячеслав Фетисов, участник Второй мировой войны Игнат Артеменко и другие. Они высказывались в поддержку поправок в конституцию РФ. Навальный назвал героев видео предателями.
Следственный комитет РФ открыл уголовное дело в отношении Навального. Как писало агентство ТАСС, Артеменко случайно прочитал комментарий, из-за чего у ветерана начались проблемы с сердцем на нервной почве, ему несколько раз вызывали “скорую”.
Российский суд назначил Навальному штраф в размере 850 тыс. рублей. Прокуратура требовала назначить 950 тыс. руб. штрафа.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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