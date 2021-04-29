 

Следственный комитет РФ открыл дело против Навального за создание некоммерческой организации

29.04.2021, 13:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Из всех материалов можно вытащить только новое уголовное дело. В отношении Навального, Жданова и Волкова по довольно экзотической статье Уголовного кодекса, 239-й: создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан”, – отметили соратники оппозиционера.

Дело было открыто 4 февраля, о нем стало известно сегодня в суде во время изучения материалов по иску прокуратуры о признании ФБК и штабов Навального экстремистскими организациями, пишет “Медиазона”.

Подробности уголовного дела неизвестны.

“Посягательство на личность [президента РФ Владимира] Путина и его друзей заключается в том, что ФБК и штабы годами рассказывали о его воровстве. И теперь все становится очень логично. Очевидно, что Путин и его чиновники искренне считают: воровать – это их законное право. А ФБК и штабы, когда борются с их воровством, на это право посягают”, – заявили в пресс-службе Навального.

Контекст:Штабы Навального в разных городах РФ объявили о приостановке деятельности. 26 апреля прокуратура Москвы временно запретила их работу до решения Мосгорсуда по иску о признании штабов политика экстремистскими организациями.
29 апреля Волков официально объявил о роспуске сети штабов Навального.
Прокуратура Москвы 16 апреля этого года потребовала признать фонды и штабы Навального экстремистскими организациями. По версии ведомства, соратники Навального хотят “создать условия для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария “цветной революции”.
В случае признания организаций экстремистскими их сотрудников и тех, кто их финансирует, могут привлечь к уголовной ответственности. Российские СМИ будут обязаны при упоминании организаций указывать их экстремистский статус.
Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов 19 апреля сообщил, что дела о признании ФБК экстремистской организацией объявили “государственной тайной”.
17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию из Германии, где с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию после отравления боевым веществом класса “Новичок”. Сразу после возвращения его задержали в аэропорту Шереметьево по делу “Ив Роше” и арестовали на 30 суток (в рамках дела он получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии).
Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил Навальному условный срок на реальный. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца. В конце февраля Навального этапировали в исправительную колонию №2 в городе Покров Владимирской области.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.01 / Госфинансирование партий в 2021 году: “Слуга народа” получит половину средств, “Батьківщина” – меньше всех

19.08 / «Вы победили, ребята» – устав от издёвок, американские полицейские массово увольняются

28.08 / Минфин не исключил увеличения финансирования выплат на детей

13.08 / Россия стала должником из-за коронавируса

15.08 / Врио губернатора Севастополя проведет прямой эфир в соцсетях

28.06 / В «Норникеле» раскритиковали решение обогатительной фабрики в Норильске о перекачке отходов

12.08 / ОМОН в Минске обстрелял людей на балконах

01.07 / Шредер дал Германии совет по санкциям США против «Северного потока – 2»

20.12 / В Стерлитамаке открыли новый инфекционный центр

11.12 / 10 декабря боевики на Донбассе восемь раз нарушили перемирие – штаб ООС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика