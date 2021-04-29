Следственный комитет РФ открыл дело против Навального за создание некоммерческой организации

“Из всех материалов можно вытащить только новое уголовное дело. В отношении Навального, Жданова и Волкова по довольно экзотической статье Уголовного кодекса, 239-й: создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан”, – отметили соратники оппозиционера.

Дело было открыто 4 февраля, о нем стало известно сегодня в суде во время изучения материалов по иску прокуратуры о признании ФБК и штабов Навального экстремистскими организациями, пишет “Медиазона”.

Подробности уголовного дела неизвестны.

“Посягательство на личность [президента РФ Владимира] Путина и его друзей заключается в том, что ФБК и штабы годами рассказывали о его воровстве. И теперь все становится очень логично. Очевидно, что Путин и его чиновники искренне считают: воровать – это их законное право. А ФБК и штабы, когда борются с их воровством, на это право посягают”, – заявили в пресс-службе Навального.

Контекст:Штабы Навального в разных городах РФ объявили о приостановке деятельности. 26 апреля прокуратура Москвы временно запретила их работу до решения Мосгорсуда по иску о признании штабов политика экстремистскими организациями.

29 апреля Волков официально объявил о роспуске сети штабов Навального.

Прокуратура Москвы 16 апреля этого года потребовала признать фонды и штабы Навального экстремистскими организациями. По версии ведомства, соратники Навального хотят “создать условия для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария “цветной революции”.

В случае признания организаций экстремистскими их сотрудников и тех, кто их финансирует, могут привлечь к уголовной ответственности. Российские СМИ будут обязаны при упоминании организаций указывать их экстремистский статус.

Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов 19 апреля сообщил, что дела о признании ФБК экстремистской организацией объявили “государственной тайной”.

17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию из Германии, где с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию после отравления боевым веществом класса “Новичок”. Сразу после возвращения его задержали в аэропорту Шереметьево по делу “Ив Роше” и арестовали на 30 суток (в рамках дела он получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии).

Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил Навальному условный срок на реальный. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца. В конце февраля Навального этапировали в исправительную колонию №2 в городе Покров Владимирской области.

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