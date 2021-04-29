 

“Красотуля”, “Вам идет беременность”. Поклонники обсуждают новые фото Тони Матвиенко в свободном наряде

29.04.2021, 13:58, Новости дня
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Певица позирует в кадре в длинном свободном платье бежевого цвета и зеленом пальто без пуговиц свободного кроя.

“Вчера в дендропарке “Добропарк” состоялись съемки видео от украинских и международных звезд к Пасхе “Христос Воскресе!”, премьера которого состоится накануне праздника Пасхи 1 мая на YouTube-канале Александра Пономарева”, – написала артистка.

“Вы беременна”, – отреагировали на фото пользователи сети.

“Вы ждете пополнения? Если это так, то вам идет беременность”, – написали в комментариях подписчики.

“Красотуля”, – прокомментировали снимки поклонники артистки.

Артистка на комментарии не ответила.

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Публикация от Тоня Матвієнко (@tonya_matvienko)

Контекст:Матвиенко и Мирзоян поженились в 2017 году – 8 июня 2020 года супруги отмечали три года семейной жизни. Пара воспитывает дочь Нину (2016). 
От предыдущих отношений у Мирзояна есть два сына, а у Матвиенко – дочь Ульяна (1998).
В недавнем интервью сайту “Факты” артистка призналась, что набрала 7 кг и сейчас придерживается диеты.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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