 

“На 1 мая сделаем ему “подарок”. В “Слуге народа” собрали более 150 подписей за исключение нардепа Шевченко из фракции

29.04.2021, 13:06, Новости дня
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“По состоянию на вчера было 154 подписи из 172 необходимых… Я думаю, что на 1 мая сделаем ему “подарок”, – сказал Арахамия.

По его словам, мнения депутатов по поводу исключения Шевченко выясняют в чате фракции.

Также Арахамия добавил, что 10 мая состоится заседание высшего политического совета партии. На нем, в частности, заслушают нардепа от “Слуги народа” Николая Тищенко, который во время локдауна организовал празднование дня рождения своей жены в киевском отеле.

Контекст:Верховная Рада 15 сентября 2020 года приняла постановление относительно событий в Беларуси, в котором заявила, что президентские выборы там не были ни свободными, ни честными, и осудила применение силовиками Беларуси чрезмерной силы и жестокости по отношению к протестующим. Всего за проголосовали 228 депутатов, среди них – 151 депутат из фракции “Слуга народа”. Шевченко во время голосования отсутствовал.
20 апреля 2021 года в Минске состоялась встреча Шевченко с Лукашенко, которого Украина не признает президентом Беларуси. При этом украинский нардеп заявил, что “36% украинцев хотели бы видеть Лукашенко своим президентом”.
Во фракции “Слуги народа” подчеркнули, что нардеп не был делегирован на эту встречу партией или официальными ведомствами Украины и по возвращении в Украину Шевченко придется объяснить свои действия.
На заседании фракции 22 апреля было принято решение провести голосование через сбор подписей по дальнейшему участию депутата в составе фракции “Слуги народа” в парламенте. По информации СМИ, Шевченко на заседании просил, чтобы его исключили из фракции, и заявил, что его политические взгляды не совпадают со взглядами политсилы.
26 апреля глава партии “Слуга народа” Александр Корниенко призвал коллег исключить Шевченко из фракции.
В конце 2020 года глава фракции Давид Арахамия рассказывал, что Шевченко, который тогда также был в поездке в Беларуси, “каждые три дня” просит исключить его. “А я говорю: “Нет, будешь мучиться до самого конца”. Вот я думаю, что он по своей стратегии дальше идет, чтобы все-таки что-то произошло”, – сказал Арахамия.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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