 

Жена продюсера студии “Квартал 95”: Гематома еще не прошла. Боль невыносимая

29.04.2021, 13:06, Новости дня
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“Я безумно рада, что решилась на хирургическое вмешательство. Сразу же после операции онемение в руке прошло, и это, я вас скажу, космическое чувство после долгого периода, когда я не могла ничего поднять, даже собственного ребенка”, – призналась она.

Актриса отметила, что удачно выбрала врача, но до сих пор страдает от ошибки медсестры.

“Не все так радужно, как кажется на первый взгляд… Моя рука, где неправильно поставила медсестра катетер, болит до сих пор. Гематома еще не прошла. Ну и боль… Пока что без обезболивающих уколов я не могу. Пыталась несколько дней терпеть, но это была очень плохая идея. Боль невыносимая”, – пожаловалась она.

Саливанчук добавила, что, тем не менее, ее реабилитация идет по плану

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Публикация от Саливанчук Анна (@salivanchuk.anna)

Контекст:Анна Саливанчук замужем за продюсером студии “Квартал 95” Александром Божковым. В 2015 году у пары родился сын Глеб, а 1 сентября 2020-го – второй сын Никита. Актриса опубликовала видео родов.
Наиболее известные проекты с участием Саливанчук – фильм “Свингеры” и сериал “Однажды под Полтавой”.
Актриса в эфире программы “Светская жизнь” на “1+1” 4 апреля рассказала, что грыжи образовались у нее после травмы. Около 10 лет назад во время съемок она упала с лошади. По словам актрисы, животное испугалось софитов и встало на дыбы, а всадница упала.
13 апреля Саливанчук показала результаты МРТ, подтверждающие, что у нее есть две грыжи в шейном отделе позвоночника. 18 апреля актриса показала, как проходила операция.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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