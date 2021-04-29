Страсбурге и его окрестностях к 2028 году запретят дизельные автомобили

Руководство города Страсбург приняло решение о запрете эксплуатации автомобилей с дизельными моторами к 2028 году.

В свою очередь, такое решение связано с тем, чтобы создать максимально безопасные условия для жизни, так как поэтапное сокращение выбросов вредных веществ в атмосферу способствует сохранению здоровья граждан. Параллельно намерены ввести меры, направленные на расширение путей для трамваев и метро, ничем не ущемляя права на передвижение для жителей города.

Специалисты ранее отметили, что в 33 коммунах зафиксировано превышение уровня загрязнения воздуха, в связи с чем, и приходится идти на данные меры. Вместе с тем шведский бренд Volvo ранее указал, что с 2030 года планируется выпускать исключительно электрическую технику.